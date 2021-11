Avant première. Gilles Lellouche présente Le Grand Bain à l'UGC de Mondeville

C'est le tout premier film réalisé en solo pour Gilles Lellouche, et donc un film qui lui tient à cœur et qui lui ressemble. Après cinq années de travail sur le projet, il présente en avant-première Le Grand Bain, jeudi 13 septembre 2018 à l'UGC de Mondeville (Calvados).

Joli casting

Le message du réalisateur ? Il part du constat que notre société est un peu individualiste et que c'est à travers un projet collectif un peu déjanté que l'histoire s'est construite. Dans cette comédie, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Mathieu Amalric et Philippe Katerine campent les paumés en slips de bain. Bousculés par Virginie Efira et Leïla Bekhti, ils se lancent dans l'aventure improbable de natation synchronisée.

Mercredi 13 septembre à 20h30 à l'UGC de Mondeville. De 5 € à 10,80 €.