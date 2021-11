Caen. Quentin Renouf pose son œil sur les Caennais

Quentin Renouf vous a peut-être déjà arrêtés dans la rue pour vous tirer gratuitement le portrait. Démarche originale de ce Caennais (Calvados) de 25 ans, passionné de photo, qui a lancé son projet "Humans of Caen".

Singularité et naturel

Dans les rues du centre-ville de Caen, il se promène et observe. "Quand mon regard est attiré par une personne, je me dis qu'il y a peut-être un portrait à faire", explique-t-il. Un visage particulier, un style qui sort de l'ordinaire, Quentin Renouf recherche la singularité et le naturel. "J'explique mon projet et les gens sont plutôt réceptifs". Et c'est parti pour un petit shoot assez rapide. "Ils ne prennent pas la pose, je veux leur visage de tous les jours".

Le photographe a choisi des inconnus parce qu'il n'aime pas prendre en photo les gens qu'il connaît. "Dans la rue, il y a plein de gens inspirants en fait. Je fais confiance à mon œil simplement. C'est une démarche qui reste personnelle". En parcourant sa galerie photo, un personnage bien connu des Caennais qui fréquentent la rue Ecuyère apparaît cependant : "Cowboy" et son emblématique chapeau, "c'était presque obligé", rigole Quentin Renouf.

Bientôt une expo ?

Pour l'heure, ces portraits de rue sont postés sur les pages Facebook et Instagram du photographe qui aimerait un jour réaliser une exposition. Sous les photos, pas de description, juste les prénoms des modèles pour laisser place à l'imagination. "Ceux qui vont les regarder vont peut-être supposer le métier, l'univers, l'âge des modèles".