Deux concerts pour vos oreilles

Organisé par l’association Snark sous le nom de programme "Peace and Lobe", la soirée verra se succéder deux temps distincts autour de l’éducation au son et de la sensibilisation aux risques auditifs.

A 20h30 à la Maison de l’étudiant, un premier concert de prévention misera sur la pédagogie pour faire comprendre à travers des morceaux de musique, des projections vidéos et un documentaire pourquoi l’on aime écouter sa musique préférée à plein volume, comment l’esthétique sonore a évolué et comment trop de son peut affecter le capital sonore de chacun. Après ces éléments théoriques, place à l’apprentissage pratique avec le concert de The Repeaters, groupe de rock amateur de reprises de garage rock et autres références.



Pratique. Mardi 28 février à 20h30 à la Maison de l’étudiant. Tél. 02 31 56 60 93.