Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 2 septembre

Bélier

Vous passerez cette journée à vous amuser. Jouer à cache-cache avec certains qui insistent pour vous approcher. Vous avez raison il faut se faire désirer.

Taureau

Les avants goûts de rentrée vous stimulent et vous laissent un peu sur votre faim. Il y a quelque chose d'inachevé dans cet été qui commence à flétrir. Il faut passer à autre chose.

Gémeaux

Journée stimulante en cercle très secret dont vous êtes la discrète pépite. Vous débordez de projets dans la rigueur et l'enthousiasme. Le temps est à la construction. Du solide.

Cancer

Vous serez confronté à une crise familiale. Les neurones et les hormones s'entrechoquent. Difficile d'harmoniser les dissonances. Il va devoir falloir percer certains abcès.

Lion

Vous refuserez d'endosser certaines responsabilités. Les dérapages très peu pour vous. Vous aimez les choses claires et transparentes.

Vierge

Vous avez des idées lumineuses. Qu'importent les sarcasmes. Vous suscitez la curiosité et c'est une bonne chose. La rentrée sera explosive. Vous êtes déterminé à vivre dans l'innovation.

Balance

Journée paisible comme vous les aimez ; vous vous consacrerez uniquement aux plaisirs de la vie et qu'importent les éléments perturbateurs que vous saurez isoler une bonne fois pour toutes.

Scorpion

Depuis le temps que vous remettiez à plus tard le rangement de certains papiers et dossiers divers… là vous ne pouvez plus procrastiner. Vous avez bonne mine !

Sagittaire

Vous êtes heureux de vivre et c'est un juste retour des choses. Les astres vous flattent à un tel point qu'il serait mal venu d'avoir le visage maussade.

Capricorne

Si vous êtes seul et à la recherche de l'âme sœur, la configuration astrale actuelle vous remet sur les startings blocs. Cupidon vous fait un clin d'œil dans les trois jours.

Verseau

Vous aurez à vous dévouer vis-à-vis de l'un de vos proches dans le besoin. On ne vous demande pas de vous substituer à quelque spécialiste mais à être à l'écoute tout simplement.

Poissons

Le rythme s'accélère dès demain. Il n'y a plus de place pour le laisser-aller. Une seule chose compte l'efficacité. Aucun doute vous serez à la hauteur.