Le Cargo dévoile l'Hublöphone #12 avec Superpoze!

L'Hublöphone est un système pour la Salle de Musiques Actuelles, le Cargo de présenter les groupes qu'elle soutient en vidéo.

Sur lecargo.fr, vous pouvez donc découvrir l'Hublöphone de Jesus Christ Fashion Barbe, des Chocolate Donuts, All Cannibals et maintenant celui de Superpoze version live.

Superpoze est un artiste derrière ses pads et son clavier, il forge doux accords et voix saccadées sur des beats et des basses autant originaux qu'efficaces. Seul ou en featuring, il façonne un hip-hop instrumental divergeant au service d'une musique saisissante aux influences aussi bien jazz qu'électroniques. C'est sur scène que le processus se réalise instinctivement, offrant une dimension nouvelle et délivrant à chaque morceau une version neuve.

Regardez!