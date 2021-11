Cherbourg. Ce 30 août, la boîte à musique fête la saint Sacha

La chanson du jour date de 1962. L'air a été composé par Sacha Distel pour un film de Roger Vadim qui a attendu un an qu'on lui amène des paroles. Des paroles d'abord anglaises pour un titre resté mythique. "The Good Life" figure au répertoire d'artistes comme Tony Bennett, Franck Sinatra, Ray Charles ou encore Duke Ellington. Traduit littéralement, ça donne la belle vie et évidemment la version française la plus connue est l'œuvre de Sacha Distel.

