A voir : les sorties cinéma du mercredi 22 février

*Cheval de guerre



Drame historique de guerre américain de Steven Spielberg



"Cheval de guerre" raconte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey, à l'époque de la 1ère guerre mondiale. Séparés aux premières heures du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval alors que de son côté Albert va tout faire pour le retrouver.





*Sécurité rapprochée



Thriller d'action américain/sud-africain avec Denzel Washington et Ryan Reynolds



Tobin Frost est le traître le plus haï et le plus redouté de la CIA. Après avoir échappé au contre-espionnage pendant près de dix ans, il refait surface en Afrique du Sud. Mais une fois capturée, l'endroit où il est détenu est attaqué. Le jeune Matt Weston doit alors malgré lui conduire l'ancien en lieu sûr. Une relation précaire s’établit entre le débutant Matt Weston et le renégat endurci. Mais Frost, manipulateur né, réserve quelques surprises à son candide protecteur…





*Chronicle

Thriller américain/britannique de science fiction



Après avoir été en contact avec une mystérieuse substance, trois lycéens se découvrent des super-pouvoirs. D’abord tentés d’utiliser leurs nouveaux pouvoirs pour jouer des tours à leurs proches, ils vont vite prendre la mesure de ce qui leur est possible. Leurs fabuleuses aptitudes les entraînent chaque jour un peu plus au-delà de tout ce qu’ils auraient pu imaginer. Leur sentiment de puissance et d’immortalité va rapidement les pousser à s’interroger sur les limites morales qu’ils doivent s’imposer… ou pas !

*Albert Nobbs



Drame américano-britannique avec Glenn Close et Aaron Johnson



Au XIXème siècle, dans l’Irlande en proie à de terribles difficultés économiques, une femme se fait passer pour un homme afin de pouvoir travailler. Pendant trente ans, elle trompe son entourage, employée dans un hôtel sous le nom d’Albert Nobbs, en tant que majordome.

*La mer à boire

Comédie dramatique française avec Daniel Auteuil

Georges, un patron de chantier naval, est lâché par sa banque. Il devra se battre jusqu’au bout pour tenter de sauver l’entreprise qu’il a passé sa vie à construire.

