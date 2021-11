Saint-Lô. La boîte à musique célèbre l'anniversaire de Michael Jackson

Michael Jackson aurait eu 60 ans cette année puisqu'il est né le jeudi 28 août 1958. Huit ans que le roi de la pop nous a quittés, c'était le jeudi 25 juin 2009. Michael Jackson qui, à la fin du mois d'août 2018, a perdu un record qu'il détenait depuis près de 10 ans. Son album Thriller écoulé à 33 millions d'exemplaires n'est plus le disque le plus vendu de l'histoire aux États-Unis. Il a été détrôné par un best-of du groupe californien Eagle. Il n'en reste pas moins que Thriller sorti en 1983 est un album d'exception sur lequel on retrouve plusieurs immenses succès de la star américaine comme Thriller (évidemment), Billie Jean ou encore Beat It.

La Boîte à Musique 29 août 2018 Impossible de lire le son.