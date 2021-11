La Birmanie rejette le rapport de l'ONU sur les "crimes" de son armée contre les Rohingyas

En 2017, plus de 700.000 musulmans rohingyas ont fui vers le Bangladesh après une offensive de l'armée birmane lancée en représailles d'attaques de postes-frontières par des rebelles rohingyas. Cette répression a été qualifiée par l'ONU de "nettoyage ethnique", une accusation rejetée par les autorités birmanes.

La Mission d'établissement des faits (MEF) de l'ONU sur la Birmanie, créée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en mars 2017, a estimé lundi que "les principaux généraux de Birmanie, y compris le commandant en chef Min Aung Hlaing, doivent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites pour génocide dans le nord de l'Etat Rakhine, ainsi que pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans les Etats Rakhine, Kachin et Shan".

"Nous n'avons pas autorisé la MEF (Mission d'établissement des faits de l'ONU) à entrer en Birmanie, c'est pourquoi nous n'acceptons aucune résolution du Conseil des droits de l'Homme", a déclaré Zaw Htay, porte-parole du gouvernement birman, dans des propos publiés mercredi par le Global New Light of Myanmar, journal officiel.

Il a mis en avant la création d'une "Commission d'enquête indépendante" par la Birmanie pour répondre aux "fausses allégatoins des agences de l'ONU".

Zaw Htay s'est également insurgé contre la décision de Facebook -qui avait été critiqué par les enquêteurs de l'ONU pour avoir permis que des discours haineux se propagent- de fermer la page du général Min Aung Hlaing, pour "violations des droits de l'homme".

Zaw Htay a estimé que cette décision du géant américain nuisait aux efforts du gouvernement birman pour promouvoir la "réconciliation nationale".

A LIRE AUSSI.

Rohingyas: l'armée birmane fait un premier pas pour reconnaître sa responsabilité

Attaque de rebelles musulmans rohingyas en Birmanie: 89 morts

Crise des Rohingyas: Suu Kyi dénonce la "désinformation"

Birmanie: l'exode des Rohingyas se poursuit à la veille de la réunion de l'ONU

Rohingyas: poursuite des troubles dans l'Etat Rakhine en Birmanie