Fécamp. À Fécamp, les écoles sont prêtes à accueillir les élèves

Comme tous les étés, la ville de Fécamp (Seine-Maritime) a profité des vacances de juillet et août pour réaliser des travaux d'entretien dans ses écoles publiques. Lundi 3 septembre 2018, ils seront 1400 jeunes Fécampois à y faire leur rentrée. Six établissements maternels et élémentaires de la ville ont profité d'une cure de jouvence, entre des travaux électriques, la rénovation des peintures, de toilettes, la création d'un réseau information et autres… La liste est longue. Une dizaine d'agents municipaux ont été mobilisés. La municipalité a consacré un budget de 424 000 euros pour ces travaux.

De gros travaux sur Parc et Camus

La moitié de cette somme était destinée à l'école maternelle du Parc, dans le quartier du Ramponneau. Il a fallu aménager six nouvelles classes. Avec l'école élémentaire Albert Camus (douze classes réaménagées), elle va accueillir les classes de l'école Alphonse Allais qui ferme définitivement en cette rentrée 2018/2017. L'école Albert Camus regroupera 177 élèves et 129 pour l'école du Parc. Les locaux de l'école Alphonse Allais seront aménagés en centre de loisirs et en crèche.

