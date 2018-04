Fécamp : regroupement scolaire au Ramponneau

À Fécamp (Seine-Maritime), les écoles maternelles et élémentaires du quartier du Ramponneau vont se regrouper à la rentrée 2018-2019. Les élémentaires vont se retrouver à l'école Albert Camus et les maternelles à l'école du Parc.

Le groupement a été autorisé par l'académie de Rouen le 27 mars 2018 et le conseil municipal de Fécamp (Seine-Maritime) a délibéré en ce sens le 10 avril. Les écoles Alphonse Allais vont fermer à la rentrée 2018-2019. Les élèves et les professeurs vont être transférés à l'école Albert Camus et à l'école du Parc. Tous ces établissements sont situés dans le quartier du Ramponneau. Depuis 2010, ce quartier a perdu neuf classes. Les effectifs ne cessent de diminuer.

Un regroupement devenu nécessaire

L'école élémentaire Alphonse Allais (cinq classes) va rejoindre l'école Albert Camus (cinq classes). Le nouvel ensemble accueillera entre 170 et 180 élèves. L'école maternelle Alphonse Allais (trois classes) ira à l'école du Parc (trois classes). Ce sont environ 120 petits qui y seront accueillis. Un regroupement qui ne devrait pas se faire dans la douleur. Les écoles ne sont pas très loin physiquement et tous les enseignants sont repris.

• BONUS – le point complet avec Stéphanie Marical, adjointe aux affaires scolaires et à la famille :



Un retour en ZEP

Une des conditions de ce regroupement était de refaire passer l'école Albert Camus en Zone d'éducation prioritaire (ZEP). L'établissement avait perdu ce statut en 2015. Ce retour en ZEP va permettre d'obtenir des moyens supplémentaires pour aider les élèves dans leur travail.

L'avenir des locaux

L'école maternelle Alphonse Allais devrait accueillir le projet petite enfance qui est dans les cartons de la mairie depuis quelque temps. Une crèche devrait y voir le jour. Pour l'école élémentaire Alphonse Allais il n'y a pas encore de projet précis. Des pistes sont à l'étude, comme un lieu d'accueil pour les associations.

