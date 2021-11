Théâtre. Éclat(s) de rue : un spectacle à croquer à Caen

Après ce spectacle, vous n'aurez plus peur des ogres. Celui que l'on nous présentera dans Eat, samedi 1er septembre 2018, est même plutôt sympathique puisqu'il n'a pas la bouche pleine et raconte, chante et joue de la musique.

Monde magique

Durant près de 30 minutes, ce gentil méchant posera ses valises place Saint-Sauveur à Caen (Calvados) entraînera le public dans le dédale des contes. Une plongée dans l'univers de notre enfance avec le petit Poucet, Blanche Neige, Jacques et le Haricot magique…

Pour ceux qui n'ont pas pu voir les très nombreux spectacles proposés tout au long de l'été, ce conte est aussi l'occasion d'assister au final d'Éclat(s) de rue. Un festival désormais reconnu et attendu chaque saison estivale et qui fait bouger les quartiers de Caen. L'an dernier plus de 40 000 spectateurs avaient ainsi fait le déplacement.

Pratique. Samedi 1er septembre à 11 heures, 16 heures et 20 heures, place Saint-Sauveur. Gratuit.