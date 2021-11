Caen. L'hédoniste à Caen : brasserie le jour, bar à tapas la nuit

Hédonisme : système philosophique qui fait du plaisir le but de la vie. Et le nouveau restaurant, l'Hédoniste, niché dans une cour du centre-ville de Caen (Calvados), a bien choisi son nom. À l'intérieur de cette brasserie, des fauteuils en velours rouge et bleu, un grand piano et une cheminée pour une ambiance cosy.

Un des meilleurs burgers de Caen

Au menu : des plats faits maison et copieux. En entrée, on ne peut que vous conseiller une burrata bien crémeuse avec de l'huile d'olive et du basilic. Idéale pour une personne mais qui peut aussi se partager (7 euros).

En plat, le porc au miel accompagné de riz et d'une poêlée de légumes (10,50 euros) mêle les saveurs sucrées et salées à la perfection. Quant au burger italien (bœuf, pesto rosso, gorgonzola, fondue d'oignon et roquette), il a été classé par des personnes nous accompagnant comme "un des meilleurs burgers de Caen". À noter qu'une option végétarienne est possible avec des champignons. La carte des desserts est petite mais toujours savoureuse : tarte au chocolat ou crumble fraise/abricot.

Le soir, la brasserie se transforme en bar à tapas.

Pratique. 53 passage du Grand Turc. Téléphone : 09 52 06 29 13