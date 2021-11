Alençon. Un garçon de 11 ans gravement blessé dans un accident près d'Alençon

Une famille a été victime d'un accident de la route lundi 27 août 2018, vers 16h40, sur l'autoroute A28, au niveau de la bretelle d'accès du péage de Saint-Paterne (Sarthe).

Un bébé et un enfant à bord

La voiture dans laquelle elle avait pris place a percuté une glissière de sécurité avant de s'immobiliser au niveau de la sortie. À l'intérieur : un homme et une femme de 45 et 44 ans et une fillette de 14 mois, indemnes. Un garçon âgé de 11 ans a été plus gravement touché. Tous les quatre ont été transportés vers l'hôpital d'Alençon (Orne).