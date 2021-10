Le-Havre. Un clandestin très violent au commissariat du Havre

Ce sont les pompiers qui ont appelé la police jeudi 23 août vers 10h50. Rue Armand-Barbès dans le quartier de Graville au Havre (Seine-Maritime), un homme est couché en pleine rue et ne veut plus bouger. Il n'a pas de problème de santé. Au moment de son interpellation, l'individu ne se laisse pas faire et crache sur un policier et un pompier.

Il a fallu utiliser le taser pour le maîtriser

Il s'agit d'un Malien de 19 ans, SDF. Sa demande d'asile a été refusée et il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français. Au commissariat central du Havre, sa garde à vue a été musclée. Lors de la fouille, l'homme a mis un coup de tête à un policier. Ce dernier a été blessé à l'arcade sourcilière (plaie ouverte). Malgré les renforts, l'individu va continuer à donner des coups de tête, des coups de pied et des coups de poing. Les policiers ont dû faire usage d'un taser à trois reprises avant de pouvoir le maîtriser.

Au centre de rétention de Oissel

L'affaire a marqué la vie du commissariat havrais. Au total, huit plaintes ont été déposées. Pas de comparution immédiate pour l'individu qui a été conduit au centre de rétention de Oissel. Sa situation irrégulière sur le territoire y sera examinée. Il est convoqué devant la justice le jeudi 21 mars 2019 pour les violences au commissariat et l'outrage sur la voie publique.