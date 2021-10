Orne : les syndicats préparent le 29 février

Préparation hier dans l’Orne, avec mercredi prochain : une manifestation à l’appel de l’intersyndicale CGT, FSU, Solidaires et Unsa … pour dénoncer un appauvrissement des salariés et la précarité galopante des plus pauvres.



Un acte solidaire, aussi, envers des pays comme la Grèce, le Portugal ou l’Espagne, victimes de plans de rigueurs sans précédent.

Manifestation à Alençon : mercredi prochain, départ à 11h30, Place Foch.

Selon les syndicats, cette manifestation sera aussi l’occasion d’alerter les candidats aux élections présidentielles.

Ecoutez ci-dessous Philippe Brossard, au nom de l’intersyndicale :