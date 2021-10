Rouen. Football : Raphaël Diarra vient renforcer la défense de QRM

Alors que la saison a repris depuis presque un mois, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) continue de se renforcer. Le dimanche 26 août 2018, à quelques jours de la fin de mercato estival, le club annonce la signature du défenseur latéral droit, Raphaël Diarra, en provenance du club de Monaco.

De la concurrence à droite de la défense

Manu Da Costa avait annoncé lors de la dernière conférence de presse, après la victoire contre Sannois Saint-Gratien, être en contact avec deux joueurs, dont Raphaël Diarra. Et c'est désormais officiel.

Il est le 23e joueur qui intègre le groupe professionnel de QRM cette saison. À Monaco depuis sept ans, le jeune joueur de 23 ans a été international français U19 et U20, et il a disputé 45 rencontres avec la réserve de Monaco et 15 autres avec le Cercle Bruges (Division 2 belge), lors d'un prêt lors de la saison 2016-2017. En Normandie, il vient renforcer un couloir droit pour l'instant peu pourvu, avec Gary Marigard pour seul spécialiste du poste et Jules Mendy comme seule solution de repli jusqu'à maintenant.