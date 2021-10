Rouen. Un an après, renaissance réussie pour l'aéroport de Rouen-Boos

C'était il y a un an, jour pour jour. Le lundi 28 août 2017, après des années d'activité réduite à son minimum, l'aéroport de Rouen-Boos (Seine-Maritime) reprenait du service avec une ligne commerciale quotidienne vers Lyon. Un an après cette renaissance, les voyants sont au vert selon Agathe Derome, la directrice de l'aéroport géré en syndicat mixte par la Métropole et la CCI : "Au niveau de la fréquentation, tous vols confondus, on était à 1400 passagers en 2016. En 2017, on était à 5000, boosté par la reprise de la ligne vers Lyon en août. Et cette année, on devrait pouvoir atteindre les 15 000."

Des pistes de développement

Autre symbole de la forme du site, les vols charters vers les destinations soleil organisés par des compagnies de voyage devraient être plus nombreux à l'avenir. De trois au printemps 2018, ils passeront à six voyages en 2019. Mais le vrai vecteur de développement, pour l'aéroport, ce sont bien les lignes régulières. Et sur ce plan, Agathe Derome a quelques idées comme créer "une deuxième fréquence vers Lyon, avec un départ et une arrivée le matin, et pareil le soir pour croiser les avions. Aujourd'hui, le départ le matin et le retour le soir, c'est bien pour les Rouennais mais moins pour les Lyonnais. On attend ça de la part de Hop! maintenant qu'on a prouvé le potentiel de la ligne."

• À lire aussi. La liaison aérienne Rouen-Lyon est opérationnelle



Pour autant, l'aéroport et sa directrice ne s'interdisent pas de travailler avec d'autres compagnies pour essayer de relier la ville aux cent clochers à d'autres agglomérations françaises... voire même à l'étranger : "Ce sont les compagnies qui vont décider, je ne peux pas m'engager... Mais il y a des pistes avec des villes qui ont une base de trafic affaires qui ont des liens avec Rouen, comme Toulouse, Bordeaux ou Nantes. Après on pense à Londres, qui est proche géographiquement mais pas au niveau du temps de trajet." Les négociations sont longues sur ces sujets, donc aucune annonce n'est programmée pour le moment.

En attendant d'éventuelles nouveautés, le travail ne manque pas. Notamment pour bien faire savoir que l'aéroport est de nouveau opérationnel. "Il reste du travail à faire pour que tout le monde soit au courant de cette liaison vers Lyon, et aussi des autres destinations depuis Lyon", approuve la directrice de l'aéroport. Une clientèle qui reste donc à convaincre, mais sans nécessairement faire de l'ombre aux autres infrastructures régionales. D'ailleurs, Agathe Derome balaie l'idée d'une concurrence avec Caen ou Deauville (Calvados). "On a chacun notre bassin de chalandise et notre offre. On ne vise pas la même clientèle, même si ce sujet revient souvent", conclut-elle.