Portrait. Un Rouennais compose la musique du nouveau film d'Alex Lutz

Leader du groupe rouennais Joad, Vincent Blanchard et son acolyte Romain Greffe collaborent depuis 2009 avec Alex Lutz, l'humoriste connu pour son rôle travesti dans les sketches de Catherine et Liliane sur Canal +.

Une riche collaboration

"C'est en 2009 que nous avons fait connaissance, explique Vincent. Nous avons été sollicités par Alex pour interpréter des cover pour le spectacle d'Audrey Lamy qu'il mettait en scène, mais finalement nous avons créé des compositions originales qui ont servi à la captation de ce spectacle en DVD." C'est le début d'une prolifique collaboration : "En 2014, Alex nous recevait à Paris pour nous parler de son projet de film 'Le talent de mes amis' et nous proposer d'en composer la bande originale. Nous n'avions jamais fait cela avant. Il a fallu convaincre les producteurs qui ne nous connaissaient pas. Nous avons composé une maquette qui a donc été présentée à Studio Canal et qui par chance a immédiatement séduit les producteurs".

Alex laisse alors carte blanche à Vincent Blanchard et Romain Greffe : "Il souhaitait seulement entendre beaucoup de piano et de mélodie. C'est comme cela que nous avons composé un thème phare que l'on décline à toutes les sauces : guitare acoustique, piano ou électro. Puis vient ensuite notre plus gros challenge sur cette BO : cette fameuse chanson de générique Second Chance dans le style pop anglaise qui figure aussi sur l'album de Joad". Pour Lutz, Vincent et Romain signent la bande originale du spectacle de Michèle Laroque et Pierre Palmade, mais aussi la musique de trois saisons de Catherine et Liliane jusqu'à ce qu'en 2016, Alex s'attelle à un nouveau projet.

Un nouveau challenge

"Pendant un bon moment il prenait un malin plaisir à nous faire mariner finissant ses conversations téléphoniques par : 'il faut que je te parle d'un nouveau projet', sans en dire plus". Ce projet c'est un deuxième long-métrage baptisé Guy, en salle mercredi 29 août 2018. "Le film raconte l'histoire d'un vieux chanteur de variété incarné par Alex Lutz dont la carrière a commencé dans les années 60." Mais si l'histoire se passe de nos jours, le film retrace toute la carrière de Guy qui traverse ainsi de nombreux styles du yé-yé à la country jusqu'à la musique pop.

"Il nous a donc fallu composer tout un répertoire, explique Vincent Blanchard. Cette fois, Alex nous fournissait un cadre strict puisque le décor était déjà planté. Il fallait donc que la musique de Guy évolue en fonction des modes, des époques et des situations or on n'enregistre pas une chanson de 1962 de la même façon qu'une chanson de 1972. C'était véritablement passionnant de rechercher le matériel et les techniques de chaque époque pour être le plus authentique possible." Bien sûr, il fallait un tube à cette star : ce tube c'est Dadiou ! "C'est une ritournelle infernale, s'amuse-t-il, elle s'insinue dans votre cervelle dès la première écoute".

En plus de leur rôle de compositeurs, Vincent Blanchard et son groupe apparaissent même dans le film : "Romain et moi avons tourné sept jours dont quatre avec tous les membres du groupe. Nous devions simplement être nous-même puisque nous étions censés incarner des musiciens accompagnant leur vieux patron : on nous voit donc sur scène en train de jouer, dans des émissions de radio mais aussi sur la route en tournée : une expérience nouvelle et exceptionnelle !"