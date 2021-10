CFA 2 : Mondeville subit la loi du plus fort

Les Mondevillais, qui restaient sur deux victoires, ont subi un léger coup d'arrêt à en croire leur entraîneur. "L'adversaire était plus fort que nous, il n'y a pas photo, mais on avait les moyens de faire mieux", assure Jean-François Péron. "Il aurait fallu mieux défendre pour cela." Mondeville a eu sa chance pourtant. A l'heure de jeu, les Mondevillais menaient 1-0 grâce à un but de Vincent Pullicino (23'). Quatre buts en vingt minutes, dont trois d'un seul homme (Rémi Laurent), ont douché ses espoirs.

L'USONM reste bien classé, septième de CFA 2, mais ne dispose que de trois longueurs d'avance sur le premier relégable. Dans un championnat extrêmement dense, nombreuses sont les équipes encore concernées par le maintien. "Je regarde vers le bas", ne cache pas Jean-François Péron. "Il ne faut pas se tromper de championnat." Tout en bas, il n'y a qu'une équipe réellement décrochée. Il s'agit de Deauville, prochain adversaire de Mondeville (samedi 25 février). "Ca fait cinq matchs qu'ils accrochent leur adversaire. Il ne faudra pas s'attendre à un match facile, d'autant que la notion de derby aura son importance."