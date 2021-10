Greenday en studio pour un nouvel album!

Si cette nouvelle apparaît comme un soulagement, c'est que Green Day a commencé à écrire de nouvelles chansons depuis fin 2010.



Alors, peu d'infos ont été révélées concernant ce nouvel album, à part que les fans doivent s'attendre à un retour aux sources. Cet opus aura un son plus rock, plus brut et moins pop que les deux précédents albums.



Et Green Day aura décidément du pain sur la planche, car une adaptation ciné de la comédie musicale "American Idiot" (d'après leur célèbre album) est actuellement en préparation.