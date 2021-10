Fécamp. Avant la rentrée, coup de propre devant le lycée de Fécamp

La rentrée scolaire 2018/2019 aura lieu à partir du lundi 3 septembre 2018 pour la majorité des élèves. À Fécamp (Seine-Maritime), quinze agents municipaux ont été mobilisés sur le plateau Saint-Jacques du lundi 20 au vendredi 24 août 2018 pour l'opération "Plus belle ma ville". Il s'agit de coups de propres réguliers organisés dans différents quartiers de la ville tout au long de l'année. Sur ce plateau Saint-Jacques, les abords du lycée Descartes-Maupassant ont particulièrement été soignés avant l'arrivée des élèves : passage de la balayeuse sur l'ensemble des voiries ainsi que sur tous les parkings, réfection du marquage au sol et des trottoirs.

Écoutez Gilles Cordevant, adjoint au Maire de Fécamp en charge du cadre de vie :

Propreté lycée Descartes-Maupassant Impossible de lire le son.

Gros coup de propre sur le plateau Saint-Jacques avant la rentrée scolaire. - Gilles Anthoine

L'ensemble du parking du lycée rendu au stationnement

Devant le lycée Descartes-Maupassant, la partie du parking occupée pendant près d'un an et demi par des gens du voyage a été complètement nettoyée et rendue au stationnement. L'aire d'accueil des gens du voyage après plusieurs mois de travaux (réalisés par l'agglomération de Fécamp) a rouvert début juillet 2018.