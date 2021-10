Caen. Caen accueille son plus grand paquebot : les avis des Caennais

Du haut du pont de Calix, on ne peut pas le rater. Le Saga Pearl II, paquebot de croisière long de 164 mètres, a amarré dans le port de Caen (Calvados) jeudi 23 août 2018. Il effectue une petite croisière sur la Manche avec, à son bord, un peu moins de 500 passagers.

"Il est impressionnant"

"On a vu le bateau du haut du pont et on s'est dit qu'on irait le prendre en photo, explique le jeune Marius, venu avec sa grand-mère pour prendre le paquebot en photo. Il est impressionnant et beau en bleu, blanc et jaune". Patrick est lui aussi muni de son appareil photo. "C'est un bateau à l'ancienne on le voit bien. Il doit être beau à l'intérieur. Je vais continuer de le prendre en photo".

Le long de la voie verte, les cyclistes et promeneurs s'arrêtent, rêveurs. "C'est une invitation au voyage c'est sûr", sourit Jocelyne. Accompagnée de sa fille, elle se verrait bien embarquer sur le Saga Pearl II. "C'est dommage pour les touristes de débarquer à cet endroit-là. Il n'y a rien et ça n'est pas très accueillant mais bon ça n'a pas dû être facile de lui trouver une place".

Le paquebot repart vendredi 24 août 2018 à 18h30 du port de Caen-Ouistreham.