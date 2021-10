Caen. L'équipe de France des sourds et malentendants s'est entraînée à Caen

Tout au long de l'été, les membres de l'équipe de France des sourds et malentendants de voile s'est entraînée sur le bassin de Calix à Caen (Calvados), dans le but de préparer les championnats du monde qui se tiendront en Pologne du samedi 22 au samedi 29 septembre 2018. Sous l'impulsion du skipper François James, qui s'entraîne à Caen toute l'année, les membres de l'équipe ont pu profiter des installations du club. "Ils avaient beaucoup de difficultés à trouver un club qui pouvait s'adapter à leur handicap, alors on s'est proposés, explique la présidente du Caen Yacht Club, Sophie Lambert. C'est la première équipe française qui participera aux championnats du monde". Les navigateurs sourds et malentendants doivent en effet avoir un interprète, et disposent d'un système de communication particulier avec des drapeaux.

En attendant les Jeux Paralympiques ?

À la suite de ces championnats, la voile sur des bateaux J80 pourrait devenir une discipline paralympique : il faut pour cela qui huit nationalités différentes soient représentées, ce qui devrait être le cas sauf désistements. Pour le Caen Yacht Club, l'aventure avec l'équipe de France aura besoin de plus de moyens pour continuer, c'est pourquoi la présidente a fait les démarches pour obtenir des aides de la Fédération Française de Voile en rappelant qu' "aucun club ne leur a donné les mêmes possibilités que nous".