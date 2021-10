Un médecin urgentiste à la barre du tribunal pour homicide

Le 14 novembre 2006, Joachim, 8 ans, était mort d’une occlusion intestinale foudroyante après son passage aux urgences de la polyclinique du Parc. Pour les parents de l’enfant décédé, une simple palpation abdominale aurait permis de diagnostiquer l’occlusion (prise pour une simple gastro-entérite) et de diriger l’enfant vers le service de chirurgie adéquat. Au lieu de cela, les parents de Joachim ont été invités à continuer le traitement prescrit par leur médecin traitant, et à reprendre rendez-vous avec ce dernier afin qu’il puisse apprécier l’évolution d’un petit malade qu’il connaît bien. L’enfant était mort quelques heures plus tard. Bruno Albisetti, vice-procureur de la République, a requis la relaxe du médecin, rappelant que la faute civile, admise par le praticien et assumée par la polyclinique du Parc, ne correspondait pas à une faute pénale. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars prochain.