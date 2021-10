Eclipses, revue caennaise de référence

C’est à ce constat que la revue caennaise Eclipses souhaite répondre, en consacrant tous les six mois un numéro à l’un de ces cinéastes reconnus. La cinquantième parution, en chantier, se penchera sur l’œuvre du Polonais Jerzy Skolinowski.

L’idée est née il y a 18 ans dans l’esprit d’étudiants caennais en cinéma et en lettres. Aujourd’hui, Youri Deschamps est rédacteur en chef, et œuvre pour la formation sur l’éducation à l’image. Yann Calvet, également fondateur et rédacteur en chef adjoint de la revue, est maître de conférence à l’université caennaise. Ils sont le noyau d’Eclipses, qui s’enrichit de collaborations de spécialistes de tout le pays. "Chaque numéro compte une quinzaine de contributions d’étudiants, d’enseignants, de cinéphiles, dont chacun choisit le film ou le thème qu’il souhaite traiter sur le sujet." Eclipses bénéficie aujourd’hui d’une notoriété nationale, et chaque numéro s’écoule à près de 3 000 exemplaires.

Eclipses (12 euros), à la librairie Brouillon de culture ou sur www.revue-eclipses.com.