Fécamp. A Fécamp, Festi-Ciné 2018 revient du 22 au 28 août 2018

Que vous soyez Normand ou non, dès ce mercredi 22 Août au cinéma Le Grand Large de Fécamp, vous pourrez profiter des séances à bas prix à l'occasion de Festi-ciné. En effet chaque film est annoncé au tarif unique de 3,50€. Une semaine qui permet de rattraper des séances que vous avez ratées en Juillet par exemple (en raison de la coupe du monde et du beau temps) ; notons aussi les avant-premières, exclusivités et rencontres mises en avant.

Yohan Durand, responsable du développement commercial au cinéma Le Grand Large, nous évoque les points phares de cette semaine spéciale :

Une semaine diversifiée et ouverte à tous Impossible de lire le son.

Comédies, thriller, action animation, la programmation du Grand Large s'affiche clairement éclectique. Dès le plus jeune âge les tout-petits (dès 18 mois) pourront voir par exemple “Sam le pompier”.

Des exclusivités à ne pas manquer

Parmi les films forts notons :

"Capharnaüm" (diffusé mercredi 22 Août à 20h20) ; ce film a été récompensé au Festival de Cannes en Mai dernier. C'est l'histoire touchante d'un enfant Libanais qui se retrouve au tribunal et met en procès ses parents pour l'avoir mis au monde.

"Le Jeu" (jeudi 23 Août à 20h40) : comédie dramatique avec Bérénice Béjo et Suzanne Clément. Un groupe d'amis se retrouve autour d'une table et chacun va y poser son téléphone portable ; les uns après les autres ils devront partager le contenu de leur téléphone. L'avenir nous dira si des mensonges ou remords feront surface.

"L'amour est une fête" (lundi 27 août à 20h30) une comédie assez déjantée avec Guillaume Canet et Xavier Beauvois. Après la faillite de leur établissement nos 2 personnages vont décider de produire des films pour adultes, et cette aventure va les emmener très loin…

Rendez-vous donc du 22 au 28 Août au cinéma Le Grand Large de Fécamp pour apprécier cette semaine spéciale ou chacune de vos séances ne vous coûtera que 3,50€. La programmation complète et les horaires des nombreux films sont à retrouver sur noecinemas.com et la page Facebook "Cinéma Le Grand Large".

Les plus cinéphiles pourront prolonger Festi-Ciné grâce au cinéma et à la ville de Fécamp. Dès ce mercredi 22 Août une carte de 10 places à 35€ vous permettra d'avoir des réductions en Septembre et Octobre.