Petit-Quevilly. Tournoi Tiarci de Petit-Quevilly : "un honneur" de suivre les pas des champions du monde

Les futures stars du foot français foulent peut-être en ce moment la pelouse du stade Lozai à Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Depuis jeudi 16 août et jusqu'au samedi 18 août 2018, environ 250 participent à la 21e édition du tournoi Mahmoud-Tiarci. Ils sont âgés de 16 ou 17 ans et évoluent dans les plus grandes équipes de France : Monaco, SM Caen, le HAC, FC Metz ou encore Guingamp et Rennes.

Un tournoi créé par un stagiaire de Quevilly-Rouen-Métropole il y a 21 ans et qui depuis a pris de l'ampleur, au point de devenir l'un des tournois nationaux majeurs pour les U17. Il permet "d'affiner le groupe et de renforcer la cohésion de l'équipe", explique Mathieu Ballon, entraîneur des U17 du SM Caen, ajoutant que c'est un tournoi "de grande qualité parce qu'on joue contre des équipes qu'on n'a pas l'habitude d'affronter et ça nous rapproche d'un niveau national élevé".

Courage et motivation

Surtout, ce tournoi a vu passer de nombreux grands joueurs, "un tiers des joueurs de l'équipe de France championne du monde y a participé", indique Clément Lefebvre, chargé de communication et de l'événementiel à l'association QRM.

"Un honneur" de suivre les traces de Mbappé, Varane et des autres champions du monde pour Enzo Schioppa du SM Caen.

Et puis cela "donne du courage et de la motivation" à certains, comme Moustapha Mahamat, joueur de QRM. Pour son coéquipier Amine Far "ça veut dire qu'on peut avoir sa chance", d'autant qu'il y a "beaucoup de monde autour du terrain et qu'on peut montrer ce que l'on vaut".

"C'est pour nous un rêve de faire comme eux"

Pour Ylan Gomes, du HAC, c'est simple : "ça nous donne envie, c'est pour nous un rêve de faire comme eux, ce sont nos exemples".