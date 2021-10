Demandeurs d'emplois : louez les scooters de la ville !

Il faisait suite au diagnostic de l’association sur le manque de possibilités de transport "pour ceux qui travaillaient en décalé ou qui n’avaient pas les moyens d’acheter une voiture", expliquait Gilles Déterville, adjoint au maire chargé de la solidarité. Huit mois plus tard, une quinzaine des 25 véhicules seraient loués.

Pensé comme "une solution de transition" pour permettre la reprise d’un emploi ou d’une formation, l’usage de ces scooters doit répondre à plusieurs critères. Le locataire doit habiter Caen, avoir déjà conduit un deux roues et, pour les moins de 23 ans, être titulaire du Brevet de Sécurité Routière. Aide ponctuelle dans l’objectif de trouver une option plus durable, la location ne peut donc excéder trois mois, et les trajets ne doivent pas dépasser 50 km par jour.

Le CCAS a fixé la location à la semaine à 15 euros, environ dix fois moins qu’une agence classique. Moyennant une caution de 150 euros, le scooter peut bien vite se révéler le meilleur ami du demandeur d’emploi !