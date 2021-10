Val-de-Reuil. Normandie : naissance d'un panda roux chez Biotropica

C'est un petit événement pour les parcs animaliers et zoologiques de Normandie, et une première pour Biotropica. Le parc, basé à Val-de-Reuil (Eure), a annoncé le mercredi 15 août 2018 la naissance d'un petit panda roux. En réalité, le petit mammifère est né le samedi 16 juin 2018. Mais il commence seulement à pointer le bout de son nez, après deux mois passés au plus près de sa mère. "Le but était de ne pas créer de la frustration auprès du public" alors qu'il n'était pas visible, explique Laetitia Lassalle, assistante zoologique chez Biotropica.

Baptisé par les internautes

Pas encore identifié comme mâle ou femelle, le petit panda roux est né grâce au placement dans le même enclos de Ling et de Scarlet. Une décision prise par le coordinateur d'un programme d'élevage européen "qui décide où l'on peut placer un mâle et une femelle ensemble", poursuit Laetitia Lassalle. Et donc potentiellement parvenir à une naissance.

Dans les prochains jours, le nouveau venu pourra être approché par les soigneurs qui pourront "lui mettre une puce et faire un check-up". Quand son sexe sera connu, le panda roux pourra être baptisé. Pour trancher entre les différentes propositions des soigneurs, un vote sera organisé pour les internautes sur la page Facebook de Biotropica. Mais le petit animal n'est pour autant pas destiné à s'éterniser près de Rouen. Dans un petit peu plus d'un an et demi, le même coordinateur qui a réuni ses parents décidera de la placer dans un autre parc. Mais seulement une fois qu'il aura grandi et appris auprès de sa mère.