Caen. Stade Malherbe Caen : Ronny Rodelin file à Guingamp

C'est un gros coup que réalise le club de l'En Avant Guingamp qui, en quête d'un joueur offensif, a enrôlé l'un des joueurs clés pour le Stade Malherbe Caen dans ses rangs. L'attaquant du club normand, Ronny Rodelin, portera le numéro 23 dans le club breton.

Des buts décisifs à Caen

Ronny Rodelin aura marqué les trois dernières années au Stade Malherbe Caen en offrant des points précieux au club normand lors de certaines rencontres clés. On se rappelle notamment de son but au parc des princes sauvant Caen de la relégation annoncée il y a deux ans. Lors de sa première saison à Caen, il avait été prêté par le LOSC et avait été transféré la saison suivante après avoir inscrit dix buts en ligue 1. Son bilan caennais, après trois saisons de ligue 1, est de 108 matchs pour 24 buts inscrits.