Le-Havre. Ciné en plein air et concert sur l'agglo du Havre

La cinquième édition de Ciné Toiles se déroule sur l'agglomération du Havre (Seine-Maritime) du mardi 14 au samedi 25 août 2018. C'est organisé par l'association Grain à démoudre, Papa's Production et la CODAH. Il s'agit de projections gratuites de films, en plein air. Six soirées sont programmées. Et c'est un peu plus que du cinéma puisque le public à l'occasion de pouvoir manger sur place et de profiter d'un concert avant la projection.

Écoutez Clara Bertrand, responsable de la communication pour Ciné Toiles :

Programmation des films

• Mardi 14 août – Harfleur



Chérie, j'ai rétréci les gosses (à partir de 8 ans).

• Jeudi 16 août – Gonfreville-L'Orcher



Kubo et l'armure magique (à partir de 7 ans).

• Vendredi 17 août – Rolleville



Maman j'ai raté l'avion (à partir de 8 ans).

• Jeudi 23 août – Le Havre (Fort de Tourneville)



Ghost In The Shell (à partir de 14 ans).

• Vendredi 24 août – Montivilliers



Documentaire Les Saisons (à partir de 6 ans).

• Samedi 15 août – Octeville-sur-Mer



Baby Boss (à partir de sept ans).

La musique

Mezzanine (chanson pop), présent à Harfleur, Gonfreville-L'Orcher, Rolleville et Octeville-sur-Mer.

Jahen Oarsman (pop folk), présent au Havre.

Just Alone (folk country), présente à Montivilliers.

Des projections gratuites

Ciné Toiles c'est un concert suivi d'une projection en plein air pour une soirée gratuite à la belle étoile. Des food trucks et associations proposeront de la restauration sur chaque site. En 2017, la formule a attiré plus de 3000 spectateurs. Toutes les infos pratiques ICI.