Apprenez le flamenco avec le quai des arts!

La compagnie Kaena est en résidence, dans le cadre du Relais Culturel Régional, du 13 au 24 février 2012 au Quai des Arts pour travailler sa nouvelle pièce intitulée « Hoy no luce y ayer lucìa ». Deux danseuses et quatre musiciens se partageront la scène accompagnés d'une auteure pendant onze jours. Ils présenteront l'aboutissement de leur travail, à l'occasion d'une répétition publique le vendredi 24 février à 19h30.



Monica Baltanas Luque, Yana Maizel et Yves Ricou proposent au public des stages pour découvrir leur univers chorégraphique et musical ainsi que leurs techniques d'improvisation.

Avis donc aux débutants et confirmés dans le domaine de la danse, du théâtre et de la musique (guitare). Les ateliers se déroulent aujourd'hui mardi, jeudi et mardi 21 février. Ces ateliers sont gratuits mais accessibles uniquement sur réservation.



Renseignements et inscriptions : 02 33 39 69 00 ou contact@quaidesarts.fr et sur www.quaidesarts.fr

