Fêtez la St Valentin en Musique!

Rendez-vous sur le site internet warnerlovesyou.com pour télécharger cette compilation.

Au programme : le célèbre titre "Mon paradis" de Christophe Maé, extrait de son deuxième album "Comme à la maison".On y retrouve également "La première fois" de Shy'm, extrait de son deuxième album "Reflets", sorti en 2008. Une chanson qui avait par ailleurs été publiée en qualité de premier extrait.

Au programme également, les nouveaux singles d'Anggun et Tal : "Mon meilleur amour" et "Le sens de la vie" dans une version acoustique.

C'est sur son profil Twitter que la Major vient de dévoiler cette opportunité pour les couples amateurs de Musique!



Tracklist :



1. "Mon paradis" de Christophe Maé

2. "La première fois" de Shy'm

3. "Le sens de la vie" de Tal

4. "Qu'est ce que ça te fait" de Zaza Fournier

5. "Mon meilleur amour" d'Anggun

6. "Inséparables" d'Aldebert

7. "Let It Be Me" d'Anggun (reprise de G. Bécaud)

8. "You Love Me" d'Inna Modja



Quels sont selon vous LES titres à ne pas oublier pour la ST VALENTIN?