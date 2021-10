Alencea se transforme en véritable Saloon!

Chaque jour à 17h25, partez à la découverte d'une nouvelle idée de sortie dans Génération Tendance! Cette fois-ci, Rodolphe vous fait découvrir le Centre Alencea d'Alençon.



Régulièrement le Centre Aquatique organise des soirées à thèmes, des événements particuliers, cette fois-ci, toute l'équipe de Fabrice Bascouelergue se mobilise ambiance Cowboys.

Alencea vous propose aussi ce soir, une soirée sous le signe du romantisme à partir de 20h. Vous pourrez nager en duo et tout en douceur avec de la musique lounge mais aussi les plus grands succès de musique romantique. Le centre aquatique d'Alençon offre aussi une rose à toutes les femmes ce soir et la possibilité de repartir avec la photo de votre couple.

