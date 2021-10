Pas question d'un coup de gueule aujourd'hui, même si la Carte blanche de notre consultant débute par un tacle appuyé au Rugby. Non, ce midi, Sylvain Letouzé a rendu hommage à un entraîneur bien connu en Basse-Normandie et plus précisemment dans la Manche à Cherbourg puisque depuis la nuit dernière, Hervé Renard l'ancien coach cotentinois a réalisé un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations en menant la Zambie à la victoire...