Rouen. Natation (championnat d'Europe) : le Rouennais Logan Fontaine vise l'or

Le prometteur espoir normand, qui a déjà tout raflé en junior, affiche ses ambitions pour les championnats de France de natation à Glasgow. Fort de ses deux récents titres de champion de France sur le 5 et le 10 km, Logan Fontaine, pensionnaire des Vikings de Rouen (Seine-Maritime), affiche son habituelle décontraction et réfute toute pression que pourrait lui conférer son statut de favori. "Mon ambition est la même que pour toutes les courses auxquelles je me présente, c'est de toucher la plaque en premier. C'est une compétition comme une autre, je n'ai pas de pression particulière", affirme-t-il.

Une préférence pour le 5 km

Logan Fontaine arrive à Glasgow en pleine confiance puisqu'il vient tout juste de confirmer son titre sur les championnats juniors. Reste à faire ses preuves à ce niveau chez les séniors, même s'il a déjà décroché une belle médaille sur le relais lors des championnats du monde à Budapest en 2017.

Logan l'avoue, sa préférence est pour le 5 km, même s'il reconnaît que le 10 km est plus important puisqu'il s'agit de la distance olympique.

Dénouement mercredi 8 août dès midi pour le 5km, jeudi 9 août 2018 à 13h30 pour le 10km.