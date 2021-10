Bayeux. La tapisserie de Bayeux se décline… En maillot de bain !

C'est la nouvelle tendance cet été en Normandie ? La tapisserie de Bayeux s'affiche désormais en maillot de bain ! Il est possible de porter la plus célèbre tapisserie du monde dans un tissu bien plus léger et résistant à l'eau. Le maillot de bain est en vente dans deux versions : une version "une pièce" ainsi qu'une version bikini sur le site de vente Etsy.

Le maillot de bain Tapisserie de Bayeux en version bikini - Capture d'écran Etsy

Une créatrice américaine

C'est KT, une Américaine d'Albuquerque dans l'état du Nouveau Mexique, qui a eu cette folle idée. Contactée par Tendance Ouest, elle nous dit pourquoi elle a eu cette idée : " Mon mari et moi sommes historiens, avec des diplômes d'histoire, et la Tapisserie de Bayeux est un textile plutôt célèbre représentant l'invasion normande de l'Angleterre au milieu du XIe siècle. Nous avons pensé que cela ferait un design intéressant pour les vêtements, y compris le maillot de bain."

