Plus de 1.500 migrants morts en Méditerranée en 7 mois selon l'ONU

Plus de 1.500 réfugiés et migrants ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée vers l'Europe au cours des sept premiers mois de l'année, dont plus de 850 en juin et juillet, a annoncé vendredi le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR).