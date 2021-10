Barrières de dégel dans l'Orne dès aujourd'hui

Ce lundi 13 février, la mesure concerne les sections signalées en couleur sur la carte ci-jointe.

Cette mesure vise à sauvegarder le réseau routier en limitant le tonnage des véhicules sur certaines routes départementales, particulièrement fragiles en période de dégel.

Toutes les informations (carte du réseau routier, demande de dérogation, liste des routes concernées) sont en ligne sur le site du Conseil général de l’Orne www.orne.fr.

Pour répondre au mieux aux attentes des usagers, le numéro de téléphone du Conseil général : 02 33 81 60 00. (service gestion du réseau routier).

Dès que la situation le permettra, vraisemblablement avant la fin de semaine, ces barrières de dégel seront levées. Une information sera immédiatement communiquée dans les mêmes conditions.





Explication du phénomène

Lorsque le froid s’installe sur une période de longue durée, le gel descend dans le corps de chaussée (structure) puis atteint le sol support (sol naturel). Sous l’effet du gel, l’eau présente sous la structure de chaussée se transforme en glace et augmente de volume (apparition de lentilles de glace).

Lors du dégel, la fusion des lentilles de glace amène le sol support à un état de teneur en eau élevé ; le comportement mécanique du sol est modifié (perte de portance), la ruine de la chaussée est, dans ce cas, très rapide : c’est le moment où l’on doit interdire la circulation des véhicules lourds : c’est la pose de barrières de dégel.

Sur les routes départementales

Les routes départementales de l’Orne sont, suivant leur vulnérabilité, classées par arrêté en trois catégories :

- les routes libres (itinéraires hors gel)

- les routes limitées à 12 T ou à ½ charge utile

- les routes limitées à 7,5 T (toutes les autres RD). L’arrêté départemental détermine les catégories de transport pouvant bénéficier d’une dérogation pendant la période de barrière de dégel.

Prise de décision

La décision de pose de barrières de dégel est prise dans le but de préserver les chaussées les plus vulnérables au moment du redoux.

Son anticipation est délicate car elle est totalement tributaire de la rapidité du dégel et des prévisions météorologiques.

En fonction de ces dernières et des relevés obtenus, l’opération de pose de barrières de dégel peut être appliquée à tout le territoire départemental ou à une zone bien définie.

Ces barrières sont levées aussitôt que les conditions le permettent, afin de réduire au maximum la gêne à l’activité économique sans pour autant ruiner le réseau routier.

Consultez la carte ci-dessous: