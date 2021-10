Grentheville. L'émission "Le Jour du Seigneur" dans un monastère en Normandie

La messe du dimanche 5 août 2018 risque de ne pas être comme les autres pour les Sœurs du monastère de Grentheville, près de Caen (Calvados). Et pour cause... France 2 a décidé de réaliser l'émission Le Jour du Seigneur dans la chapelle du monastère. Une première pour cet édifice religieux, établi depuis seulement deux ans et demi.

Pendant 50 minutes, les Sœurs officieront lors de la messe devant des caméras. Les éclairages ont été installés dès vendredi 3 août après-midi. De quoi perturber la vie de la communauté.

Le quotidien des Sœurs

"Notre vie est rythmée par le travail et la prière.", explique Sœur Marie de la Croix, la Sœur supérieure. Cinq officines sont célébrées par jour. Le quotidien des Sœurs se base donc sur les différents moments de prières. "Nous travaillons comme tout le monde, nous avons besoin de gagner notre vie.".

À gauche, Sœur Marie de la Croix, la Sœur Supérieure et à droite la Sœur qui s'occupe d'accueillir les visiteurs. - CS

Les Sœurs sont apostoliques, c'est-à-dire qu'elles reçoivent la spiritualité de l'Annonciade comme source d'inspiration. Une chapelle se trouve au centre du monastère, où elles prient. C'est un lieu de recueillement ouvert à tous, de 8 heures à 18h30 tout au long de l'année.

4 route de Cormelles à Grentheville. Tél. 02 31 24 89 94. annonciade.info