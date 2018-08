Un peu de fraîcheur à Alençon-Plage !

Avec les températures qui dépassent allégrement les 30 degrés en ce début de mois d'août 2018, chacun cherche un peu de fraîcheur. Si dans le Calvados et la Manche, on est en général pas trop loin de la mer, c'est en effet plus compliqué dans l'Orne ! À Alençon, (Orne), le lieu de rendez-vous, c'est Alençon-Plage !

Alençon-Plage a vu le jour il y a déjà quatre ans dans le Parc des promenades, derrière l'hôtel de ville : des tonnes de sables, des transats, des jeux d'eau, un terrain de beach-sports, des animations, cinéma en plein air, concerts…

Des animation s pour les enfants. - Eric Mas

À Alençon-Plage, tout est gratuit (sauf les consos à la buvette!), pour le plus grand bonheur de chacun :

Sur Alençon-Plage ce dimanche 5 août 2018, c'est l'animation " l'île aux pirates ", de 14 heures à 18 heures : il s'agit d'un jeu de rôle grandeur nature destiné aux 5-11 ans.