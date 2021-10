Kygo enchaîne les hits. Après "It ain't me" avec Selena Gomez ou "Remind me to forget" avec Miguel, le Norvégien de 27 ans s'est associé cette fois avec le groupe à succès Imagine Dragons.

Le titre s'appelle "Born to be yours" et a été écrit après la rupture du leader d'Imagine Dragons. Pourtant c'est un clip qui nous fait beaucoup sourire qui illustre la chanson. Découvrez "BigFoot" et sa recherche de l'amour:

