Toujours froid…. Et encore un peu plus dans la Manche. jusqu’à – 10°. La préfecture déclenche ce vendredi soir le niveau 2 du plan grand froid. iI met en alerte les services publics sanitaires et sociaux pour accueillir les personnes sans abri ou en précarité énergétique. Pour mémoire : le 115 pour prévenir des situations de détresse.