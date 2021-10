Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque : une cagnotte pour la famille du gendarme décédé

Élan de solidarité au sein du groupement de gendarmerie du Calvados : après le décès en service d'un motard dimanche 29 juillet 2018, il vient de lancer une cagnotte en ligne pour venir en aide à sa famille.

Près de 160 dons

L'homme, qui avait perdu le contrôle de sa moto alors qu'il tentait de rattraper un fuyard sur la route de Deauville, était sous-officier de gendarmerie du peloton motorisé de Pont-L'Évêque. Il était en couple et le père d'une petite fille.

C'est pour leur venir en aide que les gendarmes se mobilisent. Ce mardi 31 juillet 2018, ils ont déjà récolté plus de 3500 € qui seront ensuite partagés entre la maman et sa petite fille. Près de 160 personnes ont laissé dons et messages de soutiens sur la plateforme dédiée.

Pratique. Pour fait un don, cliquez sur ce lien pour accéder à la cagnotte en ligne.