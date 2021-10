Caen. Caen : pas d'urgences de nuit cet été à la clinique Saint-Martin

Les multiples annonces dans les revues et sites Internet spécialisés, l'activation du réseau et même le recours à l'intérim n'ont pas suffi. Face à la pénurie de médecins, la clinique Saint-Martin à Caen (Calvados) a dû se résoudre à fermer son service d'urgence la nuit, lundi 16 juillet 2018 et pour toute la période estivale.

Une première pour la clinique

Depuis, les patients qui se présentent après 20 heures le soir et avant huit heures le matin, sont rebasculés, via le 15, vers les autres établissements de la ville.

Une situation inédite pour l'établissement. Elle fait suite au départ de deux praticiens urgentistes en début d'année. Actuellement, la clinique cherche à recruter trois médecins pour une organisation optimum de ses équipes. Tout est mis en œuvre pour séduire les professionnels de cette spécialité qui peine à recruter partout en France.

