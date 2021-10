. Tournée Aérolive: encore quelques dates pour découvrir les artistes normands

Fake, The Goggs, The Baked Beans, Malo' et tant d'autres on décidé de voyagez avec Aérolive, une tournée qui vous invite chaque week-end dans une ville de Normandie pour vous offrir un concert musicale gratuit. Jusqu'au 15 Septembre, découvrez les artistes de la scène régional et les talents montant de la scène européeene.

Les prochaines dates

Les 3 et 4 août ils seront à Agon Coutainville (Manche).

Le 10 août à Colleville Montgomery (Calvados).

Le 12 août à Grandcamp Maisy (Calvados).

Le 15 septembre à Omoville la Rogue (Manche).

Toutes les informations et la programmation sont à retrouver sur https://www.tftlabel.com/aerolive/

