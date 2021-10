Dites-le avec du chocolat

Ingrédients :

500 g de chocolat noir

ou mi-amer

125 g de crème

500 ml de lait



Variantes au choix :

- adoucir avec 2 cuil. à soupe

de sucre et/ou de beurre

- corser avec 4 cuillères

à soupe de café fort

- parfumer avec un bâton

vanille



Matériel :

Un service à fondue



Faites fondre à feu très doux 500 g de chocolat noir ou mi-amer dans 125 g de crème et 500 ml de lait.

La fondue au chocolat se sert généralement avec un plateau de fruits coupés. La fraîcheur du fruit nappé de chocolat chaud provoque une harmonie de goût et un jeu de texture fort agréable en bouche.

Si vous avez un gâteau nature un peu sec ou un pain brioché, vous pouvez aussi le découper en cubes et le servir avec les fruits.

Tous les fruits sont permis mais on évitera, si possible, tous ceux qui comportent des pépins.

On enlèvera la pelure de certains fruits comme celle des agrumes ou des melons.

La découpe doit tenir compte de la forme du fruit pour le rendre le plus agréable possible à l’œil.

La carambole en forme d’étoile est un must. Les petits fruits comme la fraise sont servis en entier.