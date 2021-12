Temps de préparation : 20 mn

Temps de réfrigération : 3 h



Ingrédients :

200 g de chocolat noir

2 cuillères à soupe d’eau

6 œufs

1 pincée de sel



Cassez le chocolat en morceaux dans une casserole, ajoutez l’eau et faites-les fondre au bain-marie. Réservez-le au chaud, au bain-marie.

Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Ajoutez la pincée de sel aux blancs pour les monter en neige, ils doivent être très fermes.

Battez les jaunes d’œufs dans un saladier et ajoutez peu à peu le chocolat fondu tout en remuant.

Incorporez progressivement à cette préparation les blancs en neige en soulevant l’ensemble à l’aide d’une spatule, afin de répartir du mieux possible le chocolat sans faire tomber les blancs.

Versez la mousse dans de petites verrines individuelles et mettez la mousse au réfrigérateur pendant 3 h au minimum, pour la faire prendre.