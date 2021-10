Rouen. Le chômage en baisse en Normandie

Au deuxième trimestre 2018, en Normandie, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, c'est-à-dire qui n'ont eu aucune activité professionnelle, s'établit en moyenne à 167 420, soit une baisse de 0,2 % (soit -270 personnes) par rapport au premier trimestre 2018. Il baisse de 2,4 % en un an.

Si l'on ajoute les chômeurs ayant exercé une activité (catégories A, B, C), le nombre s'établit en moyenne à 289 220 au deuxième trimestre 2018. Il diminue de 0,5 % en un trimestre (-1 320 personnes), et est stable en un an.

En Normandie, dans le détail

Dans le détail, au deuxième trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A diminue dans deux départements normands sur cinq en trois mois : -1,3 % en Seine-Maritime et -0,3 % dans la Manche. Il augmente dans le Calvados (+ 1,1 %), dans l'Eure (+ 1,0 %) et dans l'Orne (+ 0,3 %).

En catégories A, B, C et en trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi diminue dans les cinq départements de la région : -0,8 % dans la Manche, -0,6 % en Seine-Maritime, -0,4 % dans l'Eure, -0,1 % dans le Calvados et dans l'Orne.

Par bassins d'emploi

Dans la région, les taux de chômage les plus élevés sont ceux des bassins d'emploi du Havre (11,8 %) et de Vernon-Gisors (10,2 %). Les plus faibles sont ceux des bassins d'emploi d'Avranches (6,1 %), Saint-Lô (6,7 %) et sur la partie normande de Nogent-le-Rotrou (6,7 %).